Potężne wsparcie dla Ukrainy. Zatrzyma nawet Iskandery

Jak podają ukraiński portal Militarnyj oraz Reuters, Włochy są gotowe dostarczyć Ukrainie całe spektrum obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, począwszy od najniższego piętra aż do najwyższego.

Najniższe piętro będą stanowić dodatkowe już wykorzystywane w Ukrainie ręczne zestawy FIM-92 Stinger, które dołączą do podobnych systemów pokroju: bardzo dobrze ocenianego polskiego Pioruna, francuskich Mistral bądź brytyjskich Starstreak lub Martlet. Te systemy pozwalają razić cele na dystansie do 7/8 km i na pułapie do 5 km i są koszmarem rosyjskich samolotów lub śmigłowców szturmowych pokroju Ka-52 operujących na niskim pułapie.