Ukraińcy chwalą niemieckie Gepardy. Są pogromcą irańskich dronów

Saga dostarczenia zestawów Gepard do Ukrainy miała wiele zwrotów akcji, ponieważ pierwsze zestawy trafiły do Ukrainy dopiero w lipcu , mimo iż pierwotne zapowiedzi wskazywały na kwiecień. Głównym winowajcą były problemy ze zdobyciem przez Niemcy amunicji kal. 35x228 mm , ponieważ Szwajcaria zablokowała jej dostawę do Ukrainy.

Jak wskazuje portal Militarnyj Ukraińscy użytkownicy zachwalają Gepardy w zwalczaniu irańskich dronów Shahed- 131 / 136 . Jedna załoga miała na koncie dwucyfrową liczbę zestrzeleń dronów plus dwa pociski manewrujące. Ponadto załoga stwierdziła, że radary Geparda dobrze radzą sobie z wykrywaniem irańskich "latających kosiarek" oraz umożliwiają zwalczanie pocisków manewrujących, ale narzekają na zasięg 4-5 km. Mimo wszystko aktualna liczba zestawów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb, a pozyskanie większej liczby sztuk jest problematyczne.

Flakpanzer Gepard to samobieżny pojazd przeciwlotniczy przeznaczony do ochrony poruszających się jednostek pancernych przed środkami ataku powietrznego pokroju samolotów szturmowych i śmigłowców, ale w ostatnich dekadach do tej dwójki dołączyły drony. Korzenie Geparda sięgają lat 60. i 70., a pierwszy egzemplarz trafił do Bundeswehry w 1976 r.