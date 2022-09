MSPO 2022. Polskie Pioruny lepsze niż Stingery

Piorun został wprowadzony do służby w SZRP w 2019 r. i jest rozwojową wersją starszych zestawów PPZR Grom z lat 90. będących rozwinięciem radzieckich zestawów 9K38 Igła.

Głowica naprowadzająca Pioruna opiera się na wykorzystaniu kombinacji sensora IR (podczerwieni) trzeciej generacji wspartego sensorem UV (ultrafioletu) w celu rozróżniania flar. Co prawda nie jest to tak efektywne jak głowica IR czwartej generacji umożliwiająca naprowadzanie się na termiczny obraz celu, ale ta rzadko występuje w pociskach przeciwlotniczych. Można ją spotkać np. w pocisku Mistral, ale to negatywnie wpływa na cenę jednostkową.