System przeciwlotniczy SAMP/T. Francja i Włochy dostarczą go Ukrainie

Taki podział zadań nie powinien dziwić, bo system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy SAMP/T to rezultat kooperacji francuskiego i włoskiego przemysłu zbrojeniowego – lokalnych oddziałów koncernu MBDA i Thalesa. W przypadku Francji, dysponującej obecnie w Europie najbardziej rozbudowaną obroną przeciwlotniczą, jest to zarazem kluczowy element jednej z jej warstw.

System SAMP/T (fr. Sol-Air Moyenne Portée Terrestre) bazuje na pociskach Aster 15 i Aster 30, o zasięgu – odpowiednio – ok. 30 i ok. 100 km (to zasięg maksymalny dla samolotów poruszających się na dużej wysokości).