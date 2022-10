USA czyści magazyny. Poprzednik Patriota trafi do Ukrainy

Byłoby to już drugie źródło systemów przeciwlotniczych MIM-23 Hawk, ponieważ niedawno Hiszpania zapowiedziała przekazanie Ukrainie czterech zmodernizowanych systemów MIM-23 Hawk. Teraz mowa o starszych wersjach wycofanych z użytku US Army, które będą co prawda odbiegać osiągami od systemów pokroju: NASAMS, IRIS-T SLM czy Crotale NG, ale wystarczą z nawiązką do zwalczania starszych samolotów pokroju Su-25, Su-24, pocisków manewrujących Ch-102, czy dronów Shahed-136.