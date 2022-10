Polska centrum serwisowym sprzętu wojskowego? Kolejne państwo przyszło po pomoc

Myśliwce MiG-29 odgrywają ważną rolę dla Bułgarii, ponieważ będą jedynymi myśliwcami krajowych sił powietrznych, aż do momentu pozyskania nowych myśliwców Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon. Dostawy amerykańskich maszyn zaprojektowanych przez General Dynamics są opóźnione, dlatego władzom w Sofii zależy na zapewnieniu i jak najdłuższym utrzymaniu ich sprawności.

Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Obrony Bułgarii wynika, że Polska pomoże w realizacji tego zadania. Przedstawiciele bułgarskiego MON-u na początku sierpnia mieli wysłać polskiej stronie prośbę dotyczącą zakupu lub naprawy 6 silników MiG-29. W efekcie prowadzonych rozmów doszło do porozumienia dotyczącego ich naprawy. Dodatkowo Polska w najbliższym czasie ma przedstawić Bułgarii ofertę i projekt umowy na zakup dwóch silników RD-33 do maszyn tego typu.

Ministerstwo Obrony Bułgarii wyjaśniło, że naprawy silników miałyby zakończyć się w 2022 r. Nie gwarantują one jednak długoletniej eksploatacji myśliwców MiG-29. Ich podstawowym celem jest przedłużenie możliwości eksploatacji maszyn do końca 2023 r. To ważne, bo dostawy pierwszych myśliwców F-16 ruszą dopiero w 2025 r. Niewykluczone też, że Bułgaria podpiszę kolejną umowę na zakup dodatkowych 8 myśliwców od Lockheed Martin.