Rosyjski śmigłowiec Mi-28 zestrzelony. Sprawcą brytyjski system Starstreak

Podczas wojny w Ukrainie zestrzelono już wiele rosyjskich Mi-28. Niedawne zniszczenie jednego z takich śmigłowców w obwodzie ługańskim to jednak wyjątkowy przypadek, wygląda bowiem na to, że do jego porażenia Ukraińcy użyli niedawno dostarczonego przez Brytyjczyków zestawu Starstreak.