Kolejny Ka-52 Aligator spadł. Tym razem winowajcą jest brytyjski Martlet

Wyczynu dokonali Ukraińscy żołnierze z 95 Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej, którzy uszkodzili śmigłowiec Ka-52 i zmusili go do awaryjnego lądowania. Jak widać na poniższym nagraniu użyto brytyjskiego zestawu Martlet, a na następnym nagraniu w wątku widzimy opadanie trafionego śmigłowca Ka-52 Aligator.

Martlet to potoczna nazwa systemu Lightweight Multirole Missile (LMM) zaprojektowanego przez Thales Air Defence. Warto zaznaczyć, ze nie jest to klasyczny pocisk przeciwlotniczy, ale wielozadaniowy zdolny także razić lekko opancerzone pojazdy pokroju np. rosyjskich BMP-2 lub łodzie patrolowe.

Mimo iż pocisk LMM wykorzystuje ten sam system naprowadzania oraz wyrzutnię (rura zawierająca pocisk jest tylko trochę inna) co Starstreak to mamy tutaj do czynienia z klasyczną głowicę bojową mogącą działać w trybie odłamkowo-burzącym lub kumulacyjnym.