Duże wzmocnienie obrony Ukrainy. Przeciwlotnicze dary z Hiszpanii

Jest to kolejny dar Hiszpanii dla Ukrainy po zmodernizowanych w 2021 roku systemach MIM-23 Hawk . Bateria Aspide 2000 będzie kolejnym systemem przeciwlotniczym krótkiego zasięgu po Crotale-NG , NASAMS bądź IRIS-T SLM , który pomoże zabezpieczyć Ukrainie infrastrukturę krytyczną.

Korzenie systemu Aspide sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to Włosi uznali, że zaprojektują nowy system przeciwlotniczy w oparciu i produkowany na licencji pocisk AIM-7 Sparrow. Nowy pocisk mocno bazował na AIM-7 Sparrow, ale ze względu na odpalanie z ziemi zastosowano mocniejszy silnik rakietowy. System zdobył całkiem sporą liczbę klientów zagranicznych pokroju: Hiszpanii, Kuwejtu czy Pakistanu i jest dalej rozwijany.

System wykorzystuje starszy półaktywny system naprowadzania, gdzie radar kierowania ogniem musi oświetlać cel aż do chwili trafienia, ponieważ głowica pocisku nie ma własnego radaru i naprowadza się tylko na fale radiolokacyjne odbite od celu. Nie jest to już dzisiaj optymalny system, ponieważ w przypadku środowiska, w którym przeciwnik dysponuje pociskami radiolokacyjnymi naprowadzającymi się na aktywne radary.

Z tego względu nowoczesne systemy wykorzystują aktywny system naprowadzania, gdzie emiter fal radiolokacyjnych, jak i odbiornik, są zamontowane razem w pocisku. To wymusza naprowadzanie pocisku radarem kierowania ogniem np. na odległość 20/30 km od celu, po czym pocisk "radzi już sobie sam", a wyrzutnia może się zająć innym celem lub już się ewakuować w inne miejsce.

Jest to istotna wada systemu Aspide 2000, ale i tak będzie lepszy niż nic lub wczesne poradzieckie rozwiązania. Z kolei wykorzystywane pociski w najnowszej rewizji są zdolne do rażenia celów na dystansie ponad 25 km wedle MBDA będącego producentem tego systemu. Te pociski o długości 3,7 m poruszające się według The Warzone z prędkością aż Mach 4 (1361 m/s) dysponują głowicą odłamkową o masie 35 kg.