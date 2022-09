NASAMS już w Ukrainie. Skuteczny bat na rosyjskie samoloty i rakiety

Oczywiście do Ukrainy trafiło mnóstwo ręcznych zestawów klasy MANPADS pokroju: FIM-92 Stinger, PPZR Piorun , Mistral czy Starstreak , ale te mają ograniczone możliwości zwalczania celów na wyższym pułapie (granica to w zależności od systemu ~5 km). Powodowało, że rosyjscy piloci po dokonaniu ataku jak najszybciej wznosili się na pułap np. 10 km, gdzie już potrzebne są systemy innej klasy.

Dotychczas jedynym systemem o większych możliwościach, który trafił do Ukrainy to zestawy S-300 podarowane przez Słowację. Teraz do tego grona dołączają zestawy NASAMS od USA zdolne do atakowania celów na pułapie do 21 km, a wkrótce w Ukrainie powinny się pojawić jak pisał niedawno Adam Gaafar podobne zestawy IRIS-T SLM.