Okręt-cel w pobliżu Mostu Krymskiego. Rosjanie umieścili go tam celowo

Według Militarnyj okręt jest przeznaczony do testowania pocisków przeciwokrętowych i został umieszczony w tym miejscu, bo Rosjanie poważnie podchodzą do pojawiających doniesień na temat możliwości zniszczenia Mostu Krymskiego. Z informacji publikowanych przez ukraińskie media wynika, że jednostka znajduje się po północnej stronie mostu, gdzie czeka na trafienie przez nadbrzeżne systemy rakietowe. Rosjanie prawdopodobnie spodziewają się, że aktywna głowica naprowadzająca amerykańskiego przeciwokrętowego pocisku manewrującego Harpoon zareaguje na cel. Okręt można zobaczyć na nagraniu znajdującym się poniżej:

Okręty-cele to okręty, które zostały wycofane ze służby, przejęte od wroga lub (co jest rzadziej spotykane) specjalnie wybudowane w celach ćwiczeń strzeleckich marynarki wojennej lub do testowania broni. Uderzanie w tego typu obiekty, to skuteczny sposób na sprawdzenie nowej broni, czy samych okrętów w realnych warunkach. Zazwyczaj przed zatopieniem okrętu-celu dopełniane są niezbędne formalności związane z ogólnie przyjętymi normami środowiskowymi i normami dotyczącymi bezpieczeństwa czy zdrowia ludzkiego. Okręty są dokładnie oczyszczane. Usuwa się potencjalnie niebezpieczne materiały i substancje np. azbestu, paliwa czy oleje.