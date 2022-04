Brytyjskie dostawy uzbrojenia. Był Starstreak, a teraz jest Martlet

Martlet jest wielozadaniowym systemem od Thales Air Defence mającym umożliwić zwalczanie celów powietrznych (drony, śmigłowce), naziemnych w postaci nawet wozów opancerzonych bądź nawodnych pokroju lekkich łodzi patrolowych. Służy do tego głowica bojowa mogąca działać jako odłamkowo-burząca bądź jako kumulacyjna.

Naprowadzanie opiera się na wykorzystaniu wiązki pierwotnej (beam riding) odpornej na zakłócenia, ale wymagającej od strzelca naprowadzania pocisku do chwili trafienia co wystawia go na ostrzał. Warto jednak zaznaczyć, że wyrzutnia ma zainstalowaną kamerę termowizyjną pomagającą strzelcowi "pilnować" celu. Możliwe jest też wykorzystanie rozkładanej podstawy tak samo jak w przypadku Starstreak.