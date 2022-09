Ukraińskie Su-27 z bronią precyzyjnego rażenia. AGM-88 HARM postrach systemów obrony przeciwlotniczej

Na koncie Ukraine Weapons Tracker na Twitterze pojawiły się zdjęcia będące dowodem na to, że myśliwce frontowe MiG-29 nie są jedynymi, ukraińskimi maszynami, które wyposażono w AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), czyli naddźwiękowe pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia. Ta broń, zaliczana do kategorii broni precyzyjnego rażenia, jest postrachem m.in. dla wrogich systemów obrony przeciwlotniczej. Specyfikę pocisków AGM-88 HARM przybliżył Przemysław Juraszek. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj .

Na zdjęciach widać Su-27 Flanker ze wspomnianymi pociskami AGM-88 HARM oraz dwoma pociskami powietrze-powietrze R-27R/AA-10 Alamo i dwoma pociskami R-73/AA-11 Archer. Stany Zjednoczone 8 sierpnia potwierdziły przekazanie pocisków AGM-88 HARM Ukrainie, ale nie zdradzono, w jaki sposób zostały one zintegrowane z MiG-29 oraz Su-27. S

Serwis The Aviationis zwraca uwagę, że w przypadku MiG-29 nie wystarcza podpięcie wyrzutni LAU-118A i pocisku AGM-88 do pylonów myśliwca. Konieczna jest również ich integracja z systemami awioniki oraz systemami elektrycznymi. Jeszcze innym wyzwaniem jest celowanie, które zazwyczaj wymaga wbudowanego, wielofunkcyjnego wyświetlacza. Podobne problemy dotyczą Su-27. Można więc sądzić, że integracji pocisków z posiadanymi przez Ukrainę maszynami wymagała niemałej wiedzy i doświadczenia. Efekty są jednak zadowalające, co oznacza, że Ukraińcy sprostali temu zadaniu.