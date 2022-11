USA wyraziło zgodę. Litwa będzie mieć M142 Himars wraz z MGM-140 ATACMS

Rezygnacja z gąsienicowych systemów M270 MLRS mogła wynikać po prostu z tego, że tą droższe zarówno w zakupie jak i eksploatacji w stosunku do kołowych Himarsów. W końcu obydwa systemy wykorzystują tę samą amunicję i jedyną różnicą jest to, że M142 Himars może przenosić sześć rakiet GMLRS bądź jedną MGM-140 ATACMS, a M270 MLRS może przenosić ich dwukrotnie więcej.

Wyżej mamy rakiety GMLRS-ER o wydłużonym zasięgu do 150 km charakteryzujące się większym silnikiem rakietowym oraz dodatkowymi powierzchniami sterowymi w części ogonowej. Z kolei najdalszy zasięg 300 km zapewnia zastosowanie pocisków balistycznych krótkiego zasięgu SRBM MGM-140 ATACMS mogących przenosić bardzo mocną głowicę odłamkowo-burzącą o masie do 560 kg.

Taką ogromną siłą ognia oferują mobilne wyrzutnie mogące poruszać się z prędkością do 85 km/h na dystans do 480 km. Warto zaznaczyć, że pomimo usilnych prób wyeliminowania Himarsów przez Rosjan do dzisiaj żaden należący do Ukraińców egzemplarz nie został stracony.