Brytyjskie pociski Brimstone już na froncie. Wyjaśniamy ich możliwości

Dokładnie nie wiadomo ile pocisków Brimstone trafiło do Ukrainy, ale jak wspominają brytyjscy urzędnicy , mogą to być setki sztuk. W sieci pojawił się zdjęcia przedstawiające szczątki sekcji zawierającej silnik rakietowy oraz jednego pocisku, który okazał się niewybuchem. Obydwie sztuki pochodzą raczej z jednej z pierwszych partii produkcyjnych, ponieważ oznaczenia wskazują na wrzesień 2001 roku oraz czerwiec 2004 roku.

Historia powstanie pocisku Brimstone jest zawiła, ponieważ sięga lat 70. kiedy to Wielka Brytania zaczęła poszukiwać następcy bomb kasetowych BL755. Program następcy upadł i w okolicy lat 90. Brytyjczycy rozważyli modyfikację systemu zagranicznego, którym okazał się amerykański przeciwpancerny pocisk typu "odpal i zapomnij" AGM-114 Hellfire. Progres był wolny, ponieważ pociski Helfire nie nadawały się do odpalania z szybko lecących samolotów.

Efekt prac został nagrodzony kontraktem rządowym dopiero w 1996 roku i odtąd trafił do Royal Air Force, gdzie był wykorzystywany na samolotach Tornado GR.4, Harrier GR.9 i później na zmodyfikowanych do ataku na cele naziemne samolotach Eurofighter Typhoon.

Brimstone to stosunkowo lekki pocisk o długości 1,8 m i masie 50 kg zdolny do niszczenia szerokiego spektrum celu od czołgów, lżejszych pojazdów opancerzonych, bunkrów po szybkie łodzie motorowe. Odpowiada za to wielofunkcyjna tandemowa głowica kumulacyjna o masie 6,3 kg mogąca przebić się też przez pancerz reaktywny i przepalić ponad 700 mm stali pancernej.

Zasięg to maksymalnie do 20 km w przypadku wystrzelenia z samolotu, a w przypadku śmigłowca lub wyrzutni lądowej ulegnie on znacznemu skróceniu. Warto jednak wspomnieć, że aktualnie produkowane są już pociski Brimstone 2 o zasięgu zwiększonym do 40 km, ale te były dostarczane dopiero od 2016 roku. Sądząc po znanych datach produkcji, do Ukrainy zostały dostarczone pierwsze warianty.