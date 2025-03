Weszli do jaskini. Natrafili na gatunek nieznany nauce

Niedawno odkryto nowy gatunek śledzia w Bałtyku, który różni się od tradycyjnych planktonożernych śledzi. Nowy gatunek jest drapieżny, większy i bardziej tłusty, co czyni go atrakcyjniejszym dla konsumentów. Badania genetyczne wykazały istnienie dwóch subpopulacji tego gatunku, co może wpłynąć na ekosystem morski.