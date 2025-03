Nie dotarł nawet na front, a już spłonął. Rosjanie nie będą zadowoleni

Incydent wpisuje się w rosnącą listę strat sprzętowych Rosji w trakcie wojny w Ukrainie. Analitycy z Oryx odnotowali już co najmniej trzy zniszczone radary 96L6 od początku konfliktu. Utrata tych systemów osłabia zdolność Rosji do wykrywania i zwalczania zagrożeń powietrznych.

Radar 96L6 to nowoczesny system radiolokacyjny dalekiego zasięgu, który stanowi kluczowy element rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jest to trójwspółrzędna stacja radarowa przeznaczona do wykrywania i śledzenia celów powietrznych, w tym samolotów stealth, pocisków manewrujących oraz dronów. Sprzęt ten pełni rolę radaru akwizycji celów dla systemów obrony powietrznej, takich jak S-300 i S-400, znacząco zwiększając ich zdolności bojowe.

Radar 96L6 pracuje w paśmie centymetrowym, dzięki czemu może precyzyjne określać pozycję i wysokość celów. Jego maksymalny zasięg wykrywania wynosi ok. 300-400 kilometrów, a wysokość śledzenia celów sięga 100 kilometrów. Dzięki nowoczesnej technologii skanowania elektronicznego jest w stanie jednocześnie śledzić kilkaset obiektów. Może też działać w trybie samodzielnym lub w pełnej integracji z systemami obrony powietrznej, przekazując dane o zagrożeniach do wyrzutni rakietowych .

Jedną z kluczowych cech tego radaru jest jego mobilność. System może być zamontowany na pojeździe kołowym, co pozwala na szybkie przemieszczanie się i dostosowanie do zmieniającej się sytuacji operacyjnej. Dzięki temu jednostki obrony przeciwlotniczej mogą łatwo rozproszyć swoje systemy i utrudnić ich wykrycie przez przeciwnika. Dodatkowo radar posiada zdolność do pracy w warunkach silnych zakłóceń elektronicznych, co czyni go trudnym do neutralizacji w przypadku ataku radioelektronicznego.