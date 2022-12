Mina przeciwpancerna Tulipan. Polska broń zatrzyma każdy czołg wroga

SPPŁW Tulipan to idealna pułapka na czołgi, a zarazem - co podkreśla MON - skuteczna broń dla Wojsk Obrony Terytorialnej. W przeciwieństwie do klasycznych min, Tulipan nie wymaga, by na niego najechać. Co więcej, zwykłe miny rażą głównie podwozie czołgu, co często wystarczy do unieruchomienia pojazdu, ale nie niszczy go ani nie razi jego załogi. Tulipan działa inaczej.