"Nieprawidłowo zrzucone". Bomby spadły na cywilne budynki w Korei

W Korei Południowej rozpoczęły się już ćwiczenia w ramach manewrów Freedom Shield 2025, w których to zmobilizowano myśliwce F-35A, F-15 oraz KF-16. To właśnie ten ostatni samolot uczestniczył w incydencie (o godzinie 2 w nocy czasu polskiego) w okolicach poligonu Seungjin w miejscowości Pocheon. KF-16 "nieprawidłowo" zrzucił 40 km od Seulu osiem bomb Mk 82. W wyniku zrzutu bomb 15 osób zostało rannych, uszkodzeniu uległo też kilka budynków.

Wyjaśnijmy, że wspomniane bomby Mk 82 to amerykańskie konstrukcje ogólnego przeznaczenia o masie nominalnej ok. 230 kg. To jedna z najmniejszych konstrukcji tego typu pozostających obecnie w użyciu - a ponadto jedna z najpopularniejszych na świecie (w 2017 r. ich produkcję rozpoczęto w bydgoskim zakładzie "Nitro-Chem").