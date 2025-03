Projekt "Sky Shield". Europejska inicjatywa ochrony nieba nad Ukrainą

Jak wyjaśnia The Guardian, projekt wspierają m.in. były generał USA Philip Breedlove oraz były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Gabrielius Landsbergis, były minister spraw zagranicznych Litwy, podkreśla, że "Sky Shield" ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Ukrainy.

Zachodnie kręgi polityczne obawiają się jednak, że zaangażowanie myśliwców NATO może doprowadzić do eskalacji konfliktu z Rosją. Zwolennicy projektu uważają natomiast, że ryzyko dla pilotów jest niskie, ponieważ Rosja nie wysyła swoich myśliwców poza linię frontu. Inicjatywa mogłaby potencjalnie funkcjonować jako część "rozejmu w powietrzu" zaproponowanego w tym tygodniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

F-16, pomimo swojego wieku, nadal jest jednym z najczęściej używanych myśliwców wielozadaniowych w Europie. Nowoczesne wersje, jak F-16V, wyposażone są w radar AESA i nowoczesne systemy walki elektronicznej, co pozwala im skutecznie zwalczać zarówno cele powietrzne, jak i naziemne. Z kolei F-35 to maszyna piątej generacji, niewidzialna dla radarów, zdolna do prowadzenia zaawansowanego rozpoznania i wymiany danych w czasie rzeczywistym. Jego obecność w Sky Shield mogłaby stanowić kluczowy element przewagi informacyjnej.