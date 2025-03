Dziura ozonowa nad Antarktydą zanika. Można mówić o globalnym sukcesie

Zespół naukowców MIT zaobserwował już w przeszłości oznaki odbudowy ozonu. Jednak nowe badanie po raz pierwszy, z dużą pewnością statystyczną, wykazuje, że to właśnie redukcja substancji niszczących ozon, a nie inne czynniki, takie jak zmienność pogody czy wzrost emisji gazów cieplarnianych do stratosfery , jest główną przyczyną tej regeneracji.

Istnieje wiele dowodów pokazujących, że dziura ozonowa Antarktydy się goi. To naprawdę pierwsze badanie, które określiło ilościowo pewność odbudowy dziury ozonowej. [...] Wniosek jest taki, że z 95-procentową pewnością odbudowa się dokonuje. Co jest niesamowite. I pokazuje, że faktycznie możemy rozwiązać problemy środowiskowe

W stratosferze Ziemi ozon jest naturalnie występującym gazem, który działa jak rodzaj kremu przeciwsłonecznego, chroniąc planetę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym słońca. W 1985 roku naukowcy odkryli sezonowo pojawiającą się "dziurę" w warstwie ozonowej nad Antarktydą - przyczyną były chlorofluorowęglowodory, czyli CFC — substancje chemiczne, które były wówczas stosowane w chłodnictwie, klimatyzacji, izolacji i propelentach aerozolowych. Kiedy CFC unoszą się do stratosfery, mogą rozkładać ozon w określonych warunkach sezonowych. To czasowe zubożenie warstwy ozonowej nagle umożliwiło promieniom UV przedostanie się do powierzchni, co prowadziło do raka skóry i innych niekorzystnych skutków dla zdrowia.