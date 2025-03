Oczy i uszy Europy. Dane wywiadowcze na wagę złota

Polityczne trzęsienie ziemi, od którego zaczyna się kadencja Donalda Trumpa, prowokuje do pytań o przyszłość transatlantyckiego partnerstwa, które przez 70 lat spajało Amerykę z zachodem Europy.

Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w europejskie bezpieczeństwo nie ogranicza się do militarnego wkładu w potencjał NATO i atomowego parasola, rozpiętego nad europejskimi sojusznikami.

Dotyczy także współpracy wywiadów. Obszar ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy prezydent Trump zdecydował, aby nie udostępniać danych wywiadowczych Ukrainie, co do tej pory zapewniało jej przewagę informacyjną, ułatwiając wyznaczanie celów np. dla ataków rakietowych .

Nowe stanowisko Ameryki niesie wiele problemów, bo ewentualne zastąpienie danych amerykańskich europejskimi nie jest proste, co szczegółowo przedstawia analiza opublikowana przez brytyjski Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych ( International Institute for Strategic Studies - IISS ).

Jest to następstwem m.in. zaangażowania Wielkiej Brytanii w nieformalną wspólnotę wywiadowczą "pięciu par oczu" ("Five eyes") , zakładającej ścisłą współpracę i współdzielenie danych wywiadowczych przez Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię.

Problem jest tym większy, że Europa ma ograniczone zdolności techniczne do prowadzenia ciągłego rozpoznania, co wynika z niewystarczającej liczby samolotów rozpoznania radioelektronicznego .

To maszyny, które poruszając się w przyjaznej lub międzynarodowej przestrzeni powietrznej zbierają m.in. wszelkie emisje - głównie (choć nie tylko) elektromagnetyczne.

Są one podstawą do pozyskiwania bezcennych danych dotyczących niemal dowolnego rodzaju broni lub innego sprzętu, w którym pracuje jakaś elektronika lub który komunikuje się bezprzewodowo. Źródłem tych danych może być np. praca radaru, systemu nawigacji, urządzeń odpowiedzialnych za identyfikację swój-obcy czy komunikacja.

Wizualizacja lotów samolotów rozpoznawczych od 25 lipca do 25 sierpnia 2022 r.

Problemem Europy jest niewielka liczba maszyn zdolnych do takich działań. Choć niektóre kraje mają 1-2 samoloty przeznaczone do działań SIGINT, z reguły są to niewielkie maszyny, nierzadko z napędem śmigłowym, o ograniczonych możliwościach.