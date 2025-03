Dwie sztuczne inteligencje rozmawiają jak roboty w filmach. Nie potrzebują ludzi

Protokół GGWave, to specjalny sposób komunikacji dźwiękowej, który umożliwia przesyłanie danych poprzez słyszalne i niesłyszalne fale dźwiękowe. Co istotne, działa offline. Jest to technologia stosowana do komunikacji bezprzewodowej na krótkie dystanse, np. do szybkiego udostępniania informacji między urządzeniami bez konieczności korzystania z Bluetooth, Wi-Fi czy internetu.