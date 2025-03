Szwedzkie Gripeny nad Polską. Sojusznik z północy przysyła wsparcie

O pierwszym od czasu przystąpienia do NATO przebazowaniu szwedzkich samolotów na terytorium sojusznika poinformował szwedzki minister obrony Pål Jonson. Jak wynika z opublikowanej przez niego w serwisie X informacji, Szwecja chce wysłać do Polski "wiele samolotów JAS Gripen", czyli od sześciu do ośmiu egzemplarzy.