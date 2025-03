Resuscytacja u gryzoni? Myszy próbują "reanimować" nieprzytomnych towarzyszy

Istnieją doniesienia o zwierzętach próbujących pomóc członkom swojego gatunku. Z gotowości do pomocy towarzyszom znane są słonie, ale nie tylko. Na przykład żyjące na wolności szympansy dotykają i liżą rannych towarzyszy, a delfiny próbują wypchnąć kolegę na powierzchnię, aby mógł oddychać. Nowe badania sugerują, że impuls do pomocy będącym w potrzebie towarzyszom może być bardziej powszechny, niż wcześniej sądzono.

Takie zachowania przypominające pierwszą pomoc nie były wcześniej szczegółowo badane u mniejszych ssaków, takich ja myszy. A te gryzonie są znane z pomagania innym osobnikom swojego gatunku, na przykład gdy są uwięzione. W niedawnych badaniach naukowcy z University of Southern California zarejestrowali na nagraniach, jak myszy, widząc niereagującego towarzysza, próbowały mu pomóc, drapiąc go łapami, gryząc, a nawet wyciągając język, aby oczyścić mu drogi oddechowe. Naukowcy byli w stanie zidentyfikować nawet obszary mózgu, które są zaangażowane w takie zachowania. Opis oraz rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "Science".

Li Zhang z University of Southern California wraz ze swoimi współpracownikami przeprowadził serię interesujących eksperymentów. Pokazywał myszom laboratoryjnym ich znieczulonego towarzysza z klatki, który nie reagował na nic. Następnie badacze rejestrowali reakcje gryzoni.

Myszy wykazywały wobec nieprzytomnego kolegi przeróżne zachowania. Na początku przeważnie podchodziły i wąchały, ale część z nich następnie przechodziła do bardziej stanowczych działań. Drapały, gryzły i ciągnęły za język towarzysza. Takie zachowania nie były obserwowane, gdy nieprzytomny kolega był aktywny lub spał. Co więcej, ustawały, gdy towarzysz odzyskał przytomność.

Naukowcy zauważyli również, że myszy częściej podejmowały próby "reanimacji" w przypadku znanych im osobników niż obcych gryzoni. – To pokazuje, że zwierzę nie reaguje w sposób odruchowy na bodźce, które widzi – powiedział James Burkett z University of Toledo, który nie był zaangażowany w badania. – Bierze pod uwagę różne aspekty sytuacji i tożsamość zwierzęcia, gdy formułuje swoją reakcję – dodał.

Choć zarejestrowane reakcje można zinterpretować jako podobne do ludzkiej pierwszej pomocy, trudno jest ustalić ich prawdziwą naturę u zwierząt lub to, jak powszechne są i jakie mechanizmy mogą za nimi stać. Zhang zaznaczył, że obserwowane zachowanie nie jest odpowiednikiem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Według niego to raczej coś na kształt silnych soli trzeźwiących lub klapsa, aby kogoś obudzić, czy udzielenie podstawowej pierwszej pomocy, aby upewnić się, że nieprzytomna osoba może oddychać. Ułożenie języka znieczulonego pacjenta w taki sposób, aby nie blokował dróg oddechowych, jest bardzo ważne.