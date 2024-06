Ukraiński atak w Rosji. Zniszczyli jeden z kluczowych systemów

Na poniższych naganach i zdjęciach widać skalę zniszczeń obejmującą m.in. wyrzutnie czy wóz dowodzenia. Nie widać dużego krateru tylko dużo mniejszych co skazuje na wykorzystanie broni z głowicą kasetową. Najpewniej będą to pociski M30 przenoszące 404 bomblety M85 DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition) .

Warto zaznaczyć, że obecnie Ukraińcy dysponują bardzo ograniczonymi możliwościami atakowania Rosjan w ten sposób i dopiero pojawienie się znacznej liczby samolotów F-16 może odmienić ten stan rzeczy. Wtedy Ukraińcy będą wstanie robić to co obecnie jest domeną Rosjan. Ci dzięki takim nalotom w praktyce wybombardowali Ukraińców z Awdijiwki i próbują tego dokonać w Czasiw Jarze.

Warto zaznaczyć, że rakiety GMLRS są dla systemów przeciwlotniczych S-300/400 bardzo prostym celem do zestrzelenia w porównaniu do pocisku balistycznego, ale w odpowiednich warunkach każdy system przeciwlotniczy polegnie.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo iż rakieta GMLRS o zasięgu około 80 km to prosta konstrukcja z naprowadzaniem inercyjnym i satelitarnym lecąca po przewidywalnej trajektorii to spada na cel z prędkością aż Mach 2,5 (857 m/s). Zostawia to celowi mało czasu na reakcję oraz jest trudniejszym do zestrzelenia obiektem niż pocisk manewrujący lecący ponad dwukrotnie wolniej.