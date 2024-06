Ukraińcy liczyli na tę zgodę od USA. Rosjanie mogą zacząć się bać

Amerykanie wreszcie wyrazili - co prawda ograniczoną - ale, jednak zgodę na wykorzystanie przez Ukraińców ich broni do atakowania celów na terytorium Rosji. Mowa tutaj o pograniczu w regionie obwodu charkowskiego Ukraińcy mają zakaz wykorzystywania w tym przypadku pocisków balistycznych MGM-140 ATACMS .

Pierwszy zawiera 90-kilogrmaową głowicę zawierającą 23,1 kg trotylu, co sprawia, że dobrze nadaje się do atakowania umocnionych celów, takich jak punkty dowodzenia czy budynki. Może nie wydaje się to wiele, ale dzięki naprowadzaniu opartemu o tandem nawigacji inercyjnej i satelitarnej, to wystarczy.