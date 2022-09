Na Rosjan spadnie deszcz śmierci. Amerykanie dostarczyli nowe rakiety GMLRS

Dostarczone Ukrainie przez Amerykanów wyrzutnie M142 HIMARS i wykorzystujące tę samą amunicję, co przysłane przez Niemcy i Wielką Brytanię zestawy M270 MLRS, dostały nowe rakiety M30A1 z głowicą Alternative Warhead. Mają one zastąpić klasyczną amunicję kasetową. Wyjaśniamy, jak działa i co potrafi M30A1.