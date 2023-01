Ukraina ze straszliwą bronią. Turcja dostarczyła amunicję kasetową DPICM

Jak podaje portal Foreign Policy Turcja zdecydowała się dostarczać do Ukrainy amunicję kasetową DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition). Ukraina już o nią prosiła USA, ale Amerykanie ostatecznie odmówili dostaw DPICM .

Amunicja kasetowa DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition) to rozwiązanie podwójnego zastosowania wykorzystujące bomblety kumulacyjno-odłamkowe mogące razić zarówno pojazdy opancerzone, jak i piechotę. Te zostały zaprojektowane jeszcze w czasach zimnej wojny jako forma obrony, przed można rzec radziecką hordą czołgów oraz pojazdów opancerzonych.

Jedna wyrzutnia M270 MLRS lub M142 HIMARS jest zdolna pokryć deszczem śmierci kilka km kwadratowych zaledwie w chwilę, co będzie bardzo przydatne w starciu z licznym przeciwnikiem. Przykładowo tylko jedna 12-pociskowa salwa z M270 MLRS skutkuje ostrzelaniem terenu 7728 bombletami eliminującymi wszelakie pojazdy lub ludzi na danym obszarze.

Mimo swojej skuteczności amunicja kasetowa nie jest wolna od problemów. Największym jest kwestia licznych niewybuchów, które będą stanowić zagrożenie na ludności nawet dekady po wojnie. W teorii liczba niewypałów miała być, poniżej 2 proc., ale w rzeczywistości było to 5 proc. lub nawet 15 proc. w skrajnie niesprzyjających warunkach.

Winą za taki stan rzeczy ponosi bardzo niska masa bombletów wynosząca około 300 g, przez co upadek nie zawsze generował wystarczający wstrząs do detonacji zapalnika uderzeniowego. Przykładowo w przypadku upadku ba beton problemu nie było, ale już w przypadku upadku na błoto lub świeży śnieg już tak. W latach 80. XX wieku izraelska firma IMI opracowała bezpieczniejszy zapalnik z samolikwidatorem, który pozwolił zjeść ze współczynnikiem niewypałów poniżej 1 proc., ale koszt pojedynczego bombletu wzrósł z 5 do 15 dolarów.