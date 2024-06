Ukraińcy zaatakowali lotnisko w Rosji. Użyli kilkudziesięciu dronów

Atak miał miejsce w nocy z 13 na 14 czerwca 2024 roku i sądząc po zdjęciach satelitarnych pozyskanych przez portal The Warzone zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo przynajmniej kilka samolotów Su-34 należących do 559 pułku lotnictwa bombowego.

Dokładne straty jednak pozostają nieznane do czasu pojawienia się zdjęć satelitarnych o wyższej rozdzielczości. Na tym co jest dostępne widać np. dwa wraki na tle pozostałości hangaru oraz liczne uszkodzenia miejsc postojowych normalnie zajmowanych przez rosyjskie samoloty.

Było to kluczowe w sytuacji kiedy to rosyjska obrona przeciwlotnicza miała być zdolna do zestrzelenia tylko części z nadlatujących dronów. Były to proste konstrukcje przenoszące co najwyżej kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych wyposażone w kombinację nawigacji inercyjnej i satelitarnej podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych ataków dronów na Moskwę bądź na rosyjski sektor naftowy.