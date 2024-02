Niecodzienny widok na rosyjskiej autostradzie. Ten Su‑34 już nigdzie nie poleci

Mimo iż numer boczny został przez Rosjan częściowo zamaskowany to osintowcy zdołali zidentyfikować ten egzemplarz jako RED 17, który około dwa tygodnie wcześniej zaliczył awaryjne lądowanie bez podwozia tylnego. Rosjanie twierdzą, że samolot będzie mógł zostać naprawiony, ale inne głosy twierdzą, że ten Su-34 to strata całkowita nadająca się tylko do kanibalizacji.