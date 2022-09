Ukraińskie Su-25 z dość rzadkim uzbrojeniem. Pochodzi z końca ZSRR

Dotychczas Ukraińskie Su-25 były wyposażone broń niekierowaną pokroju pocisków rakietowych S-8 lub większych S-25 . Tym razem widzimy podwieszone pociski Ch-25MŁ z tandemową głowicą kumulacyjną naprowadzane wiązką lasera o zasięgu ~10 km. Pociski zostały zaprojektowane pod koniec lat 80. i mogły trafić do Ukrainy od państw byłego Układu Warszawskiego, pochodzą z własnych zapasów lub zostały zdobyte na Rosjanach. Warto też zaznaczyć, że Ukraina od miesięcy gromadziła uzbrojenie do przeprowadzenia kontrofensywy .

Pociski Ch-25MŁ są jedynym ukraińskim środkiem powietrze-ziemia umożliwiającym samolotom szturmowym Su-25 precyzyjne niszczenie rosyjskich czołgów. Pociski są naprowadzane wiązką lasera, toteż pilot musi naprowadzać Ch-25MŁ aż do chwili trafienia. Naraża go to na duże niebezpieczeństwo, ale ostatnimi czasy rosyjska obrona przeciwlotnicza została dość mocno osłabiona za pomocą pocisków przeciwradiolokacyjnym AGM-88 HARM przenoszonych przez samoloty MiG-29 oraz Su-27.