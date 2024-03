Kolejny atak na rosyjskie rafinerie. Tym atakują Ukraińcy

Są to bardzo skuteczne ataki, ponieważ objęci sankcjami Rosjanie mają problemy z naprawą urządzeń pochodzących z zagranicy. Pojawiły się nawet doniesienia mówiące o planach pozyskania systemów przeciwlotniczych do ochrony infrastruktury krytycznej z Korei Północnej .

Ukraińcy mimo posiadania pewnej liczby zaawansowanych systemów o zasięgu kilkuset km w postaci np. pocisków manewrujących Storm Shadow czy balistycznych MGM-140 ATACMS to nie mogą ich wykorzystywać do ataku celów położonych w Rosji.

Ze względu na to ograniczenie wykorzystują różnego rodzaju drony pozwalające razić cele na dystansie nawet przekraczającym 1000 km. Co więcej, na terytorium Rosji działają grupy dywersyjne używające dronów o krótszym zasięgu. Szczególnie drony wykonane z tektury są łatwe do przemycenia w głąb Rosji.