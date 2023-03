Bombowiec taktyczny Su-34 stracony. Zestrzelili go sami Rosjanie

W okolicy Jenakijewe w obwodzie donieckim doszło do zestrzelenia przez Rosjan własnego bombowca taktycznego Su-34 wedle analityków z grupy Ukraine Weapons Tracker. Nie jest to pierwszy przypadek zestrzelenia przez Rosjan własnego bombowca taktycznego Su-34 , o czym pisała Karolina Modzelewska.

Rosjanie mają problemy ze swoimi systemami IFF (identyfikacja swój-obcy), ponieważ sygnatury radiolokacyjne samolotów używanych przez Ukrainę i Rosję są podobne. W końcu najnowsze rosyjskie uzbrojenie to głównie wersje rozwojowe sprzętu powstałego w czasach ZSRR, o czym pisał Łukasz Michalik. Na chwilę obecną zostało potwierdzonych zdjęciami przez grupę oryxspioenkop łącznie 20 strąconych bombowców taktycznych Su-34 (19 Su-34 i jeden Su-34M).

Su-34 oznaczony w kodzie NATO Fullback to rozwojowa wersja Su-27 dedykowana dokonywaniu ataków na cele naziemne, która miała z czasem wyprzeć z rosyjskiego lotnictwa starsze Su-24.

Su-34 jest bardzo charakterystyczny ze względu na umieszczenie pilotów obok siebie, a nie jak zwykle to bywa jeden nad drugim (układ tandem), co wedle Rosjan miało poprawiać ich kooperację. Konstrukcyjnie jest to jednak powiększony Su-27, gdzie z przodu dodano usterzenie typu kaczki oraz wzmocniono odporność samolotu na ostrzał z ziemi z działek przeciwlotniczych.