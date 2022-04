Nowa wersja samolotów, wyposażona w precyzyjną broń, miała zaoferować radzieckiemu lotnictwu nową jakość, dostępną dzięki naprowadzaniu na cel za pomocą układu optycznego, opracowanego przez Zakłady Mechaniczne (KMZ) w Krasnogorsku (te same, w których produkowano słynne aparaty fotograficzne Zenit).

Produkowane od początku lat 80. Ch-59 doczekały się z czasem licznych modyfikacji. Przystosowano je do atakowania celów morskich, a także zwiększono siłę głowicy bojowej i zasięg, co uzyskano dzięki dołączeniu do pocisku drugiego, dodatkowego silnika.