Kluczowy zabójca dronów z Niemiec. Ukraińcy chwalą nową amunicję

Początkowo Niemcy napotkały znaczące trudności z zaopatrzeniem zestawów Gepard w amunicję , gdyż ich dostarczycielem była szwajcarska część koncernu Rheinmetall Air Defense. W obliczu szwajcarskiego zakazu eksportu amunicji do Ukrainy, Niemcy znaleźli alternatywne źródło dostaw w Norwegii . Jednocześnie przystąpili do budowy nowej fabryki, która rozpoczęła produkcję w drugiej połowie 2023 roku.

W Niemczech uruchomiono natomiast produkcję amunicji podkalibrowej APDS-T (przeciwpancerna z podkalibrowym stabilizowanym obrotowo pociskiem ze smugaczem). Ten trzeci typ amunicji cieszy się szczególnym uznaniem wśród Ukraińców, ponieważ umożliwia zwalczanie zarówno celów powietrznych, jak i pojazdów opancerzonych. Ukraińcy szczególnie doceniają jej wyższą prędkość wylotową, co ułatwia zwalczanie celów, oraz jej możliwości przeciwpancerne, które są bardziej zaawansowane w porównaniu do amunicji z wcześniejszych dostaw.

Jedną z głównych zalet amunicji podkalibrowej używanej w systemach Gepard, oprócz szybszego zwalczania celów wynikającego z wyższej prędkości wylotowej pocisków, jest również zwiększony zasięg do nieco ponad 5 km w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, które osiągają zasięg do 4 km. To znaczące polepszenie możliwości systemu Gepard, zapewniające wysoką precyzję niezbędną do efektywnego wykorzystania tego typu amunicji.