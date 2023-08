Ciężkie dni dla Rosjan. Ataki dronów na Moskwę nie ustają

Ukraińcy dają Rosjanom żyjącym w Moskwie namiastkę tego co przez miesiące przeżywali mieszkańcy ostrzeliwanego przez Rosję Kijowa.

Ukraińcy już od paru miesięcy atakują dronami Moskwę i okoliczne tereny, ale z początkiem sierpnia intensywność nalotów znacznie wzrosła . Do ataków są wykorzystywane m.in. drony Rubaka o zasięgu ok. 500 km, a także Bóbr o dwukrotnie większym zasięgu, o których pisała Karolina Modzelewska.

Są to drony wyposażone w silnik spalinowy o masie startowej kilkudziesięciu kilogramów o rozpiętości skrzydeł wynoszącej około 3 - 3,5 m wyposażone w przednie usterzenie w układzie kaczki.

Drony wykorzystują do naprowadzania najprawdopodobniej komplet nawigacji inercyjnej (INS) i satelitarnej (GPS). Pierwszy jest rozwiązaniem znacznie mniej precyzyjnym, ale niemożliwym do zakłócenia działającym na zasadzie obliczania lokalizacji na podstawie średniej prędkości lotu i czasu.

Jak na dzisiejsze standardy ta metoda jest mało precyzyjna, dlatego jest wspierana nawigacją satelitarną zapewniającą precyzję co do metrów. Ten sposób naprowadzania jest jednak podatny na systemy walki elektronicznej, które mogą spowodować rozbicie się drona. Rosjanie mają wystarczające, choć ograniczone liczbowo możliwości do uniemożliwiania stosowania dornów komercyjnych na froncie jak i nawet stwarzania problemów dla takich systemów jak bomby kierowane JDAM-ER i rakiet GMLRS.