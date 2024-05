Ukraińcy chwalą się rekordowym uderzeniem. Dron miał pokonać ponad 1800 km

O ataku ukraińskiego drona donoszą również rosyjskie media, na co zwraca uwagę serwis gazety internetowej Ukraińska Prawda. Według Rosjan celem drona mógł być obiekt wojskowy. Do tej pory najbardziej odległym celem zaatakowanym przez ukraińskie drony był obiekt w mieście Saławat w Baszkiri. Miasto jest położone 140 km bliżej granicy z Ukrainą niż Orsk.

Atak z 26 maja na radar Woroneż-M, nie jest jedynym takim w ostatnim czasie. Jak informował już dziennikarz WP Tech, Łukasz Michalik 23 maja Ukraińcy uderzyli w stację radiolokacyjną w Armawirze, w Kraju Krasnodarskim, która składała się z dwóch radarów pozahoryzontalnych 77Ja-6DM Woroneż-DM. Jak zaznaczył, był to ważny sukces Ukrainy, ponieważ radary tego typu odgrywają istotną rolę dla strategicznego bezpieczeństwa Rosji. Co więcej, koszt radaru Woroneż-M to blisko 4,5 mld rubli (ok. 200 mln zł).