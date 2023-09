"Rosyjskie wsparcie" dla Ukrainy. Duma Putina będzie zwalczać Rosjan

Podczas zaciętych walk o Robotyne Rosjanie opuścili uszkodzony czołg T-90M, który przeleżał nienaruszony na terenie tzw. ziemni niczyjej (teren pomiędzy umocnieniami dwóch stron) parę dni. Następnie po przesunięciu się linii frontu dalej Ukraińcy zdołali go odzyskać i odholować na tyły, gdzie po naprawach i zmianach oznaczeń będzie wykorzystywany do eliminowania Rosjan.

Pokazuje to niekompetencję części rosyjskich załóg, które opuszczając czołg powinny go wysadzić. Dla porównania Ukraińcy dość masowo prowadzą niszczenie porzuconych rosyjskich lub swoich czołgów, do których nie mogą się dostać. Takie działania zmuszają Rosjan do sięgania po coraz starsze i mniej użyteczne na polu walki maszyny.