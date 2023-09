Ukraińcy pokazali nagranie. Można je oglądać bez końca

T-80BVM został po raz pierwszy zaprezentowany w 2017 r. Do służby wcielono go rok później. Rosjanie zastosowali tu ulepszony pancerz (a także moduły opancerzenia dodatkowego Relikt), a przede wszystkim poprawki dotyczące działa głównego. Zachowano kal. 125 mm, ale ulepszono celność i automat ładujący, a także system obserwacji termowizyjnej. Dodatkowo z T-80BVM można wystrzelać pociski 9M119 Refleks o zasięgu do 5 km.

T-80BVM ma do dyspozycji także dwa karabiny maszynowe - kal. 7,62 mm oraz kal. 12,7 mm. Czołg waży ok. 46 ton, ma długość 9,6 m, szerokość 3,4 m i wysokość 2,2 m. Zasięg udało się zwiększyć względem pierwowzoru, tu szacuje się go na nawet 500 km. Prędkość maksymalna osiągana przez T-80BVM to ok. 75 km/h, w terenie spada do ok. 45 km/h.