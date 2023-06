Już czają się za naszą granicą. To dodatkowe posiłki dla Ukraińców

Warto przypomnieć, że nie będą to dla Ukraińców nieznane jednostki. Do tej pory (jeszcze w I kwartale tego roku) na front trafiło ok. 40 egzemplarzy bojowych wozów piechoty Marder (20 z Rheinmetall, a 20 z Bundeswehry), a wybrani żołnierze ukraińskiej armii byli szkoleni z ich obsługi i konserwacji. W nowej, przygotowywanej teraz partii ma znaleźć się kolejnych 20 sztuk.