Rosyjski żołnierz z przerobionym karabinem maszynowym DSzK. Skuteczny, aczkolwiek bolesny w użyciu

W końcu nawet ważący ponad 35 kg karabin jest na tyle mobilny, że można go przenieść do okopu, a jego siła ognia jest ogromna. Dla porównania wystrzelone z niego pociski o masie około 740 granów (48 g) rozpędzane do ok. 820 m/s charakteryzują się energią wylotową na poziomie ponad 16 tys. J, podczas gdy w przypadku karabinów PK/PKM mamy ponad 3 tys. J.