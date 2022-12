Polskie zakupy broni w 2022 roku. Kosztowna droga do militarnej potęgi

Do tych dwóch wielkich zakupów możemy doliczyć jeszcze pozyskanie z Niemiec czołgów Leopard 2 i rozpoczęcie po latach problemów dostaw Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina, w skład których wchodzą armatohaubice Krab .

5 kwietnia 2022 minister obrony poinformował o podpisaniu umowy na zakup 250 czołgów Abrams M1A2 SEP v.3 za 4,75 mld dol. Co istotne, Polska nie kupuje po prostu 250 czołgów, ale cztery bataliony Abramsów, w skład których wchodzi określona liczba sprzętu.

To bardzo istotne zastrzeżenie, bo oznacza, że kupujemy gotowe do działania oddziały pancerne, wyposażone w pojazdy dowodzenia, wozy ewakuacyjne i wszelkiego rodzaju ruchome zaplecze, umożliwiające im skuteczną walkę. Skraca to czas formowania takich jednostek, a zarazem pozwala skorzystać z amerykańskich doświadczeń z ich eksploatacji.