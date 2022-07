FA-50 Fighting Eagle - nowe samoloty dla Polski. Wyjaśniamy, co potrafią

FA-50 Fighting Eagle to maszyna, będąca rozwojowym wariantem samolotu szkolnego T-50 Golden Eagle. Jest reprezentantem lekkich samolotów bojowych (LCA – lighrt combat aircraft). Warto podkreślić, że są to samoloty o mniejszych możliwościach od maszyn zaprojektowanych od podstaw jako bojowe, jak choćby F-16 czy F-35.

Nie znaczy to jednak, że nie mają atutów – w ich przypadku są to niższe koszty zakupu i eksploatacji, a także mniejsze wymagania związane z infrastruktura lotniskową. W przypadku konfliktu zbrojnego przeznaczeniem takich maszyn może być atakowanie mniej wymagających celów, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.

Samoloty tego typu nie mogą jednak być traktowane jako odpowiednik czy zamiennik maszyn wielozadaniowych – to ich tańsze i prostsze uzupełnienie. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z eksploatowanymi obecnie w Polsce Su-22 czy nawet, częściowo, myśliwskimi MiG-ami 29, koreańskie maszyny zapewnią znaczne większe możliwości.

FA-50 został oblatany w 2011 roku. Dwuosobowa maszyna jest napędzana pojedynczym, produkowanym w Korei na licencji silnikiem General Electric F404 (napędza on także m.in. F/A-18 czy F-117). Samolot ma 13 metrów długości i rozpiętość skrzydeł 9,4 m i w wersji gotowej do lotu waży nieco ponad 12 ton.

Maksymalna prędkość maszyny to około Mach 1,5, jej zasięg to 1,8 tys. km, a pułap maksymalny przekracza 14 km. FA-50 Fighting Eagle może przenosić – zwłaszcza od wersji Block 20 - szeroki wachlarz uzbrojenia o masie niemal 3,8 tony. Ważnym atutem jest obsługa standardu przesyłu danych Link-16, co pozwala "wpiąć" samolot w polskie i natowskie systemy dowodzenia.