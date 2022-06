Pilica w akcji. Polskie zestawy przeciwlotnicze wystrzeliły pociski Piorun

Pilica to polski, artyleryjsko-rakietowy zestaw przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD). Ma zasięg do 5 km, a jego zadaniem jest punktowa obrona szczególnie ważnych obiektów, m.in. zestawów przeciwlotniczych większego zasięgu – to ostatnia linia obrony zarówno przed samolotami i śmigłowcami, jak również dronami czy pociskami manewrującymi.