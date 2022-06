Bojowy wóz piechoty Borsuk, czyli jak dokonano cudu, łącząc pancerz i siłę ognia

Jednym z wymogów, które musiał spełnić Borsuk, jest pływalność. Zgodnie z wymaganiami wojska pojazd musi być zdolny do pokonywania przeszkód wodnych bez przygotowania – po prostu wjeżdżając z brzegu do rzeki czy jeziora.

Dotyczą one balansu pomiędzy rozmiarem kadłuba i jego opancerzeniem. Duży kadłub zapewnia dużą wyporność, ale znaczne gabaryty pojazdu ułatwiają jego wykrycie i trafienie. Jednocześnie duży kadłub to większa przestrzeń, którą trzeba zabezpieczyć pancerzem, co pociąga za sobą wzrost masy. Ta jednak – tu koło się zamyka – nie może zbytnio wzrosnąć, bo pojazd nie będzie pływał.

Twórcom Borsuka udało się pogodzić sprzeczne założenia, czyli pływalność i dobry poziom opancerzenia. Pływanie jest możliwe dzięki kształtowi i wielkości kadłuba, które przy masie ok. 25 ton gwarantują odpowiednią wyporność. Napęd w wodzie zapewniają dwa pędniki – woda jest zasysana do ich wnętrza, a następnie wyrzucana pod ciśnieniem (zasada działania przypomina nieco silnik odrzutowy).

Co więcej, docelowo wieża ma zostać wyposażona w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR o zasięgu 4 km. To broń produkowana w Polsce na izraelskiej licencji. Warto podkreślić, że ZSSW-30 trafi nie tylko na Borsuki - w moduł ten będzie także wyposażona część polskich, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

Ochronę bewupa znacząco zwiększy planowany, ale na razie nieokreślony, system aktywnej ochrony . To rozwiązanie, polegające na niszczeniu nadlatujących pocisków z granatników, PPK, a w bardziej zaawansowanych wersjach także z armat czołgowych, albo zakłóceniu ich systemu naprowadzania (jeśli występuje) tak, by uniemożliwić trafienie.

Niestety, nad polskim bewupem zebrały się czarne chmury. Producent deklaruje możliwość dostarczenia ok. 60 pojazdów w pierwszym roku produkcji seryjnej i ok. 120 w latach kolejnych. W praktyce oznacza to możliwość przezbrajania do dwóch batalionów zmechanizowanych (etatowo – 58 pojazdów) rocznie. Zakładane przezbrojenie co najmniej 10 batalionów zmechanizowanych nastąpiłoby zatem po około 5-6 latach.