K239 Chunmoo – HIMARS z Korei Południowej. Wojsko nie wyklucza zakupu koreańskich wyrzutni

K239 Chunmoo to nowy system. Został opracowany w lagtach 2009-2013 przez koreański koncern Hanwha Group, a w 2014 roku rozpoczęła się jego produkcja seryjna. Początkowo K239 Chunmoo był rozwijany jako następca koreańskich wyrzutni K136 Kooryong, będących funkcjonalnym odpowiednikiem BM-21 Grad. Jego możliwości – dzięki nowoczesnej amunicji ładowanej nie bezpośrednio do wyrzutni, ale do wymiennych modułów – są jednak znacząco większe.