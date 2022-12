Radar P-18PL przeszedł testy. Polski radiolokator wskaże cele dla Patriotów

Radar P-18PL to efekt współpracy firmy Radwar z Wojskową Akademią Techniczną i został opracowany w ramach projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. P-18PL to radar dalekiego zasięgu , który może wykrywać zarówno cele powietrzne, w tym o obniżonej wykrywalności, jak również cele balistyczne, czyli różnego rodzaju rakiety.

Nowy radar pracuje w paśmie metrowym, co pozwala na uzyskanie dalekiego zasięgu, a zarazem utrudnia zniszczenie urządzenia przez pociski przeciwradiolokacyjne (bronią tego typu są m.in. dostarczone Ukrainie pociski HARM ).

Ważną zaletą P-18PL jest także zdolność do wykrywania obiektów, wykonanych z wykorzystaniem rozwiązań stealth. Jak wyjasnia Portal Mundurowy, "obecnie stosowane materiały absorpcyjne na obiektach stealth są nieskuteczne w paśmie VHF, a wykrywanie odbywa się z wykorzystaniem zjawiska rezonansu elektrycznego na metalowych elementach konstrukcji obiektu powietrznego".

Radar P-18PL może również działać w sposób całkowicie pasywny. Jest to możliwe dzięki odbieraniu przez niego odbitych od celu sygnałów, wysłanych przez inne radiolokatory.

W praktyce oznacza to, że P-18PL może wykrywać cele, będąc niewykrywalnym dla przeciwnika. Ten sposób działania zbliża go do innego polskiego radaru o takich możliwościach – SPL (Systemu Pasywnej Lokacji).