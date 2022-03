USA sprzeda Polsce 250 Abramsów. "To najważniejszy kontrakt od lat"

O przyjęciu przez Departament Stanu wniosku na sprzedaż Polsce 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams informowaliśmy kilka tygodni temu . Teraz minister Błaszczak potwierdził, że Kongres USA wyraził zgodę na transakcję. Podkreślił jednocześnie, że jest to "już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup".

Jak zauważa serwis Zbiam.pl, finalizacja umowy będzie ostatecznie określać kształt umowy międzyrządowej LoA (Letter of Offer and Acceptance) w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Minister nie ma też wątpliwości, że "to najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat".