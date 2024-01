Panzerhaubitze 2000 trafiona. Rosjanie polują na nie od ponad roku

Dostarczone przez Holandię, Niemcy i Włochy Panzerhaubitze 2000 należą do jednych z najlepszych lufowych systemów artyleryjskich na świecie zdolnych do zwalczania celów na dystansie nawet do 80 km. Rosjanie polują na nie bardzo zażarcie, ale trafili dopiero drugą sztukę.

Do Ukrainy trafiło łącznie 28 sztuk, co jest dużo mniejszą liczbą, chociażby od polskich Krabów, ale z drugiej strony PzH 2000 są certyfikowane do wykorzystania precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu Vulcano GLR oraz przeciwpancernej SMArt 155 zawierającej samonaprowadzające się na cele podpociski zdolne wyeliminować nawet dumę Putina, czyli czołg T-90M.

Poniżej widać nagranie, gdzie rosyjski dron najprawdopodobniej Lancet z kamerą termowizyjną (dość niskiej jakości) zaatakował armatohaubice PzH 2000 (wskazuje na to charakterystyczna bryła, długość lufy oraz kształt hamulca wylotowego). Lancet zdetonował się parę metrów od PzH 2000 co może wskazywać na przedwczesną detonację głowicy kumulacyjnej bądź zastosowanie nowego wariantu z głowicą EFP mogącego latać w nocy.

Na nagraniu nie widać efektów po trafieniu co wskazuje na brak katastrofalnych uszkodzeń. Jeśli to była głowica kumulacyjna, to PzH 2000 nie odniósł żadnych uszkodzeń, ponieważ strumień kumulacyjny mający potężne możliwości przepalania pancerza ma ograniczony zasięg. W przypadku Lancetów z głowicą opartą o ładunek inżynieryjny KZ-6 było to 215 mm stali pancernej przy zdetonowaniu się tuż przy pancerzu.

Z kolei tutaj mamy detonację dobrych parę metrów od armatohaubicy, co mocno wskazuje na formowany wybuchowo penetrator kinetyczny poruszający się z prędkością 2000 m/s. Ten powstaje parę metrów przed celem i przebija go energią kinetyczną jak czołgowe pociski APFSDS-T. Jednakże ze względu na znikomą masę ma on wielokrotnie niższą przebijalność od podobnych rozmiarowo głowic kumulacyjnych. Jenakże ochrony przed nim nie stanowi pancerz prętowy (często w formie klatek) bądź reaktywny.

PzH-2000 w Ukrainie — nowoczesna armatohaubica z problemami

Armatohaubice PzH-2000 to potężny system o masie 57 ton z długą armatą kal. 155 mm o długości 52 kalibrów zdolny do wystrzelenia nawet 10 pocisków w ciągu minuty i umożliwiający oddanie pięciostrzałowej salwy w trybie MRSI. Dla porównania polski Krab osiąga tutaj kolejno do 6 strz./min i tylko trzy strzały, ale jak pokazała wojna w Ukrainie, jest niezawodny w przeciwieństwie do konstrukcji z Niemiec.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski